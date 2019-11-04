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Satır başı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘satırbaşı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Satır başı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘satırbaşı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘satır başı’dır. Satır başı mı, satırbaşı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 4 Kasım 2019 - 11:26

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘satır başı'dır.

SATIR BAŞI NE DEMEK:

1- Her satırın baş kısmı.

2- Konuşma vb.nde dikkat çekilen önemli nokta.

SATIR BAŞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin satır başı mı, satırbaşı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı satır başı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

satırbaşı (Yanlış kullanım)
satır başı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Konuşmasındaki satır başları çok dikkat çekiciydi!”

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Son güncelleme: 11:28 - 04.11.2019
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