Satır başı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘satırbaşı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘satır başı'dır.
SATIR BAŞI NE DEMEK:
1- Her satırın baş kısmı.
2- Konuşma vb.nde dikkat çekilen önemli nokta.
SATIR BAŞI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin satır başı mı, satırbaşı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı satır başı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
satırbaşı (Yanlış kullanım)
satır başı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Konuşmasındaki satır başları çok dikkat çekiciydi!”