Satış rekorları kıran kitap Sapiens ekrana uyarlanacak

İsrailli bilim insanı Yuval Harari’nin 2011’de yayımladığı ve dünyada satış rekorları kıran Hayvanlardan Tanrılara-Sapiens kitabı, Ridley Scott ve Asif Kapadia’nın işbirliğinde sinema ya da televizyona uyarlanacak.

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Filmloverss’ın haberine göre, Ridley Scott ile Amy belgeseliyle Oscar ödülü kazanan yönetmen Asif Kapadia, Yuval Noah Harari imzalı Sapiens kitabını ekrana uyarlamaya hazırlanıyor.

İnsanlığın başlangıcını, gelişimini, evrimini ve geleceğini başarılı bir şekilde anlatan Sapiens için kolları sıvayan Ridley Scott, uyarlamanın yapımcılığını üstlenecek. Asif Kapadia ise yönetmenlik koltuğuna oturacak. Uyarlama, türümüzün dünya üzerinde nasıl hakim konuma eriştiğini inceleyecek.

DÜNYAYA BAKIŞIMIZI DEĞİŞTİRİYOR

Kapadia, projeyle ilgili “Bu kitap dünyaya bakışımızı değiştiriyor. Bu yüzden bizim uyarlamamız da ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bize hatırlatan bir uyarı olarak kitapla aynı işlevi görmeli” dedi. Scott ise Kapadia ile yıllardır birlikte bir projede yer almayı planladıklarını, Sapiens’in bu birliktelik için paha biçilemez olduğunu söyledi.