Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

12 yıl önce hayata gözlerini yuman Savaş Dinçel'in 77'inci yaş günü Baba Sahne'de düzenlenen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ile kutlandı. 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde Şamil Yılmaz En İyi Oyun Yazarı, Yiğit Serdemir En İyi Yönetmen, Nezaket Erden En İyi Kadın Oyuncu, Murat Akkoyunlu ise En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Şevket Çoruh’un açtığı Baba Sahne’de düzenlenen 12. Savaş Dinçel Ödül Töreni’ne Dinçel'in ailesinin, yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Sumru Dinçel, Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Özge-Şevket Çoruh, Zuhal Olcay-Mazlum Çimen, Gani Müjde, Ozan Güven, İlker Ayrık, Günay Karacaoğlu, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Ömür Arpacı, Emre Karayel, Nazlı Tosunoğlu, Betül Demir, Ahmet Saraçoğlu, Caner Güler, Fırat Doğruloğlu, Cem Cücenoğlu, Anta Toros, Özen Yula, Rıza Sönmez, Ruhi Sarı gibi isimler katıldı.



DİNÇEL’E AİT ŞARKI SESLENDİRİLDİ

Gecenin sunuculuğunu, yine Dinçel'in eski öğrencilerinden biri olan İlker Ayrık üstlendi. Savaş Dinçel'in eşi Sumru Dinçel, Şevket Çoruh, eski öğrencileri, torunu ve torunları sayılan öğrencilerinin çocukları, bu yıl da sahnede bir araya geldiler. Öğrencileri sahnede, Savaş Dinçel'in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan “Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir” şarkısını söylediler, ardından doğum günü pastası kestiler. Dinçel için özel olarak hazırlanan videonun gösterimi sırasında konuklar duygulu anlar yaşadılar.

ÖDÜL KAZANANLAR

Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından seçilen ve Dinçel’in vefatının ardından her yıl doğum gününde takdim edilen törende Şamil Yılmaz En İyi Oyun Yazarı, Yiğit Serdemir En İyi Yönetmen, Nezaket Erden En İyi Kadın Oyuncu, Murat Akkoyunlu ise En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.