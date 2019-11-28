Savaş karşıtı oyun Kapıların Dışında turneye çıkıyor

Yolcu Tiyatro, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan, Wolfgang Borchert’in “Kapıların Dışında” adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor. Animasyonlarla oyuncuların içe içe geçtiği ve interaktif olarak sürekli iletişim halinde olduğu sahneleme ile dijital teknoloji oyunun bir parçası olarak kullanılıyor. Savaşın birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisinin anlatıldığı oyunda, ruhsal ve fiziksel yaralarla savaştan yurduna dönen bir askerin, döndüğünde hiçbir şeyi eskisi gibi bulamamasının hikayesi anlatılıyor.

Oyunu Türkçe’ye Behçet Necatigil çevirmişti. Yönetmenlik koltuğunda Ersin Umut Güler oturuyor. Oyunda Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen, Emre C. Sancar yer alıyor.



OYUN TAKVİMİ

3 Aralık Salı / 20:30 / İstanbul Moda Sahnesi

11 Aralık Çarşamba / 20:00 / Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

12 Aralık Perşembe / / 20:30 / Ankara Çankaya Sahne

21 Aralık Cumartesi / 20:30 / İstanbul Sahne Pulcherie

26 Aralık Perşembe / 20:30 / Bursa Nazım Hikmet Kültür Merkezi