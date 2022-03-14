Savaşı gözlemlemek için gitmişti… Ünlü oyuncu Covid-19’a yakalandı

Ünlü oyuncu Sean Penn, savaşı yerinde inceleyip Rusya'nın işgaline dair bir belgesel çekmek için Ukrayna'ya gitmişti. 61 yaşındaki aktörün Covid-19'a yakalandığı söyleniyor.

Sozcu.com.tr

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İki Oscar ödülü bulunan Penn, yapımcı, yönetmen ve belgeselci kimliğiyle de tanınıyor. Son olarak, savaşın sürdüğü Ukrayna’ya giden ünlü aktör, Rusya’nın işgalini tüm dünyaya göstermek için bir belgesel çekmeye karar vermişti.

Ancak Ukrayna ziyaretinin ardından evine dönen oyuncunun Covid-19’a yakalandığı söyleniyor. Haberi yönetmen Paul Thomas Anderson duyurdu.

Normalde Sean Penn’in, 12 Mart Cumartesi günü Amerikan Yönetmenler Birliği’nin ödül törenine katılması gerekiyordu. Ama corona virüsüne yakalanınca, rol aldığı Licorice Pizza filminin yönetmeni Anderson sahneye çıktı. Anderson, Sean Penn’in Ukrayna ziyaretinin çok değerli olduğunu belirterek onu Birinci Dünya Savaşı gazilerine benzetti.

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