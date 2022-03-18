Savaşma, müzik yap

Tekfen Filarmoni Orkestrası bu ayki turne gelirlerini Ukrayna’daki çocuklara bağışlayacak.Ukraynalı piyanist Romanovsky’nin sahne alacağı konserlerle barış mesajları verilecek.

Nazan DOĞANER HALICI

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Müzik yoluyla barışa hizmet etmek amacıyla 1992'de kurulan Tekfen Filarmoni, mart ayı turne gelirini Ukrayna'daki çocuklara yardım için UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktarma kararı aldı. Topluluk, 23 Mart'ta İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 24 Mart'ta CSO Ada Ankara'da ve 26 Mart'ta İstanbul Zorlu PSM Ana Salon'da birer konser verecek.

TESADÜFÜN BÖYLESİ…

Tekfen Filarmoni daimi şefi Aziz Shokhakimov'un yönetiminde gerçekleşecek konserlerde Sergey Prokofyev'in Romeo ve Juliet Süitleri'nden seçkiler ve Sergey Rahmaninov'un 2 No'lu Do minör Piyano Konçertosu seslendirilecek. Müzik eleştirmenleri tarafından olağanüstü tekniğinin yanı sıra, yorumunun derinliğiyle de beğenilen Ukraynalı ünlü piyanist Alexander Romanovsky, Rahmaninov'un 2 No'lu Piyano Konçertosu'nu icra edecek.

Tekfen Filarmoni'nin, Tekfen'in Kurucu Onursal Başkanı olan Nihat Gökyiğit'in vizyonuyla, 30 yıl önce barışa hizmet etmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, “Bu amaçla kurulan bir sanat kurumunun, bugünkü savaşa karşı bir duruş sergilemesi ve elinden geldiği ölçüde somut bir eylemde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bir dünya çatı örgütü olan UNICEF aracılığıyla, Ukrayna'daki çocuklara yardım eli uzatacağız. Tesadüfe bakın ki, konserde seslendireceğimiz eserler iki büyük Rus besteci olan Rahmaninov ve Prokofyev'e aitken, solistimiz ise müthiş bir piyanist olan Ukraynalı Alexander Romanovksy. Kısaca ‘savaşma, müzik yap diyoruz' çünkü tüm insanlığın anladığı tek ortak dil müziktir, müzik evrenseldir' dedi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki de konuyla ilgili şunları söyledi:

‘ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER'

“Ukrayna'daki çocukların bugün barışa ihtiyacı var. Geçtiğimiz sekiz yıldır süren çatışmalar, temas hattının her iki tarafındaki çocuklara derin ve kalıcı zararlar verdi. Artan şiddet nedeniyle ülkedeki 7.5 milyon çocuğun durumu her dakika kötüye gidiyor. Sadece 7 gün içinde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çocukların ve ailelerin acil insani yardıma ihtiyacı her saat dramatik bir şekilde tırmanıyor. UNICEF krizin başladığı günden beri, Ukrayna ve komşu ülkelerde çalışıyor; ortaklarıyla birlikte çatışmalardan etkilenen bölgelere güvenli su taşıyor, sağlık, hijyen ve acil durum eğitim malzemeleri ulaştırıyor, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlıyor ve acil yardım için belediyelerle birlikte çalışıyor. Konseri izleyecek herkes Tekfen Vakfı'nın aracılığıyla Ukrayna'daki çocuklara acil insani yardım ulaştırılmasını destekleyecek. Tekfen Vakfı'na ve dinleyicilere bu destek için şimdiden çok teşekkür ederiz.” İzmir ve Ankara konserlerinin biletleri Biletinial, İstanbul konserinin biletleri ise Passo üzerinden satın alınabilecek.