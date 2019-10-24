Saygı Öztürk’ten yeni kitap: Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü

SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk’ün ‘Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü' adlı kitabı Doğan Kitap tarafından yayınlandı.

Öztürk, yeni kitabında Türkiye'de merak edilen tarikat gruplarından ‘Menzil Tarikatı’na mercek tuttu.

Öztürk, kitabını yazmak için Menzil Köyü ve Buhara'ya gitti, tarikat liderleri ve tarikat mensuplarıyla görüştü. Öztürk, burada şeyhler ile konuştu, ‘tövbe alma', ‘ölüm hatmesi' ritüellerine katıldı, tarikatın dününü, bugününü, yaşananları, söylenenleri yerinde gördü ve yazdı.

Kitapta, aşağıdaki soruların cevapları bulunuyor:

Menzil'e gidenin uyuşturucuyu bırakması için neler yapılıyor?

Menzil niçin ikiye bölündü? Şeyhler arasında nasıl bir mücadele sürüyor?

Menzil şeyhi niçin zehirlenmek istendi? Yargı ve Emniyet neden kapıştı?

Alparslan Türkeş, Menzil için kime hangi görevi verdi? Sonunda ne oldu?

Tarikat, Bilgin Balanlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı nasıl önledi?

Menzil, bürokrasi ve siyasette nasıl bir yol izliyor?

Holding kuran tarikatın ticari işleri nasıl yürütülüyor?

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Menzil'e niçin gitti?

Menzil 15 milyon lirayı kurtarmak için kimden yardım istedi?

Şeyh ailesine meleklerin hizmet ettiği, sofilerin parasız çalıştığı doğru mu?

Diyanet'in tarikat raporunda Menzil için ne deniliyor?

Şeyh 15 Temmuz için neden film dedi, generallerle neler konuşuldu?

İlk kez Saygı Öztürk'e konuşan şeyhler Feyzeddin ve Saki Erol, Atatürk, laiklik ve ticaret konusunda neler anlattı, birbirlerini neyle suçladılar?