Saygıdeğer nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘saygı değer’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Saygıdeğer nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘saygı değer’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘saygıdeğer’dir. Saygıdeğer mi, saygı değer mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘saygıdeğer'dir.

SAYGIDEĞER NE DEMEK: Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem.

SAYGIDEĞER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin saygıdeğer mi, saygı değer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı saygıdeğer şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

saygı değer (Yanlış kullanım)

saygıdeğer (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok saygıdeğer bir insandı.”