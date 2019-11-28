Saygıdeğer nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘saygı değer’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘saygıdeğer'dir.
SAYGIDEĞER NE DEMEK: Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem.
SAYGIDEĞER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin saygıdeğer mi, saygı değer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı saygıdeğer şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
saygı değer (Yanlış kullanım)
saygıdeğer (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çok saygıdeğer bir insandı.”