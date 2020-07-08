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Scarlett Johansson, Black Widow rolünü devrediyor
Scarlett Johansson, Black Widow rolünü devrediyor
Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Marvel Sinematik Evreni'ndeki görevini filmde Florence Pugh'a devrediyor.
Kültür Sanat 8 Temmuz 2020 - 15:44

Merakla beklenen süper kahraman filmi Black Widow’un yönetmeni Cate Shortland, film vizyona girmeden önce Empire dergisine konuştu. Shortland, Johansson’un Black Widow olarak ilk solo macerasının aynı zamanda son macerası olabileceğini belirtti.

Florence Pugh ve Scarlett Johansson/Backgrid UK

Johansson’ın rolünü Florence Pugh’a devredeceğini aktaran Shortland, “Florence Pugh’un harika olacağını biliyorduk ama ne kadar harika olacağını bilmiyorduk. Scarlett o kadar zarif ki, ‘Ah görevi ona devrediyorum’ der gibiydi. Film bu sayede başka bir kadın hikayesinin başlangıcı olacak” dedi.

Florence Pugh/DepoPhotos

Florence Pugh, Black Widow filminde Johansson’ın karakteri Natasha Romanoff’un kız kardeşi Yelena’yı canlandırıyor. Filmin 1 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanırken, corona virüsü nedeniyle gösterim tarihi 6 Kasım’a ertelenmişti.

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