Scarlett Johansson, Black Widow rolünü devrediyor

Merakla beklenen süper kahraman filmi Black Widow’un yönetmeni Cate Shortland, film vizyona girmeden önce Empire dergisine konuştu. Shortland, Johansson’un Black Widow olarak ilk solo macerasının aynı zamanda son macerası olabileceğini belirtti.

Johansson’ın rolünü Florence Pugh’a devredeceğini aktaran Shortland, “Florence Pugh’un harika olacağını biliyorduk ama ne kadar harika olacağını bilmiyorduk. Scarlett o kadar zarif ki, ‘Ah görevi ona devrediyorum’ der gibiydi. Film bu sayede başka bir kadın hikayesinin başlangıcı olacak” dedi.

Florence Pugh, Black Widow filminde Johansson’ın karakteri Natasha Romanoff’un kız kardeşi Yelena’yı canlandırıyor. Filmin 1 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanırken, corona virüsü nedeniyle gösterim tarihi 6 Kasım’a ertelenmişti.