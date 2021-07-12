Sean Penn’den Trump’a ağır sözler

6 Temmuz’da başlayan ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek olan Cannes Film Festivali, bir yıllık aradan sonra sıkı önlemlerle sinema dünyasını bir araya getiriyor.

Festivalde Sean Penn’in yeni filmi Flag Day’in de galası gerçekleşti. Penn, düzenlediği basın toplantısında corona virüsü pandemisi ve Trump’ın izlediği politikalarla ilgili de konuştu.

Bu yılın başlarında, Trump’ı hor gördüğünü sık sık dile getiren Penn, Trump’ı ihmalkâr ve cinayetten suçlu olarak niteledi: “Sadece ülke olarak değil, dünya olarak da hayal kırıklığına uğradık ve açıkça ihmal edildik, yanlış bilgilendirildik. Her anlamda gerçek ve akıl saldırıya uğradı.”

Konuşmadığı zamanlarda maskesini takan Penn, yeni yönetimin geleceği ile ilgili de iyimser olduğunu söyledi: “Başkan Biden’ın göreve geçişi, gerçekten güneş doğuyormuş gibi hissettirdi. Trump yönetimi görevden alınana kadar federal hükümetten hiçbir dürüstlük çabası gelmedi.”

Penn, aynı zamanda bağış toplama ve yardım çabalarına acilen ihtiyaç duyan yerleri odağına alan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Community Organized Relief Effort’un (CORE) kurucusu. CORE, yakın zamanda New York ve Hindistan’daki test ve aşı çalışmalarını hızlandırmak için önemli miktarda kaynak ayırdı.

Penn, 2016’da The Last Face ile Cannes’a katıldığında filmin basın gösteriminde yuhalanmış, sert eleştiriler almış ve Cannes’ın meşhur eleştirmenler tablosunda 4 üzerinden 0.2 puan almıştı.

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