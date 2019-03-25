Sebahattin Alaca’dan ‘Neredesin?’

İnsan, sorgulayan bir varlık olarak kendisiyle ve yaşadığı evrenle ilgili sorulara cevap arar. Hep var olan, özü arayışı kendi içerisinde bir dinamik yaratır. İçselleştirdiği dinamik; doğayla, başka benlerle ve Tanrı ile bir bütünlük ve bağlantı oluşturur.

21 Mart Perşembe günü açılışı gerçekleşen Sebahattin Alaca’nın ‘Neredesin?’ adlı sergisi ziyaretçilerine ‘Şu anda, burada yaşayan bu yolculukta neredesin?’ sorusunu sorduruyor. 30 Mart’a kadar gezilebilecek olan ‘Neredesin?’ sergisi genç sanatçı Alaca’nın dördüncü kişisel sergisi olma özelliği taşıyor.

Vali Konağı Caddesi, Sinoplu Şehit Cemal Sokak Teşvikiye adresindeki MAJİ Luxury Art Gallery & Event’de ziyaret edilebilecek sergide sanatçı; Obje, mekân ve beden konusuna dikkat çeken, bunları farklı yönleriyle ele alan sanatçı; içinde bulunduğu kültürün etkisi altında kalmış yaşayan insan bedenini, en doğal hareketlerini bile ortak normlardan kurtarmaya çalışır.

Birbirleriyle uyum sürekliliği olan parçaları birleştirir. İnsanın bedene bürünmesi, cisimleşmesi doğayla olan bütünlüğünü referans vererek dış dünya ve içsel olana göndermeler yapar. Kullandığı obje, bazen bir zemin, bazen de bir dayanak olarak kompozisyonlarını oluşturur.

Bununla birlikte topluma ve bugüne dair olanı çağdaş resim sanatı içinde dışavurumcu tarzda işleri bir araya getirir. Bu eylemi içsel ve dışsal anlamda ürettiği işler içinde tüm plastik deneyimlerini birleştirince izleyicileri daha yakından bakmaya davet eder.