Sebastopolis Antik Kenti’nin sırları 2023 kazılarında ortaya çıktı

Sebastopolis Antik Kenti'nde 2023 yılı kazıları sonucunda, taş döşemeli Roma yolu ve Bizans dönemine ait vaftiz teknesine ulaşıldı. Buluntular, Karadeniz bölgesinin tarihi hakkında önemli bilgiler sunacak.

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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bulunan antik kentte, 21 gün süren kazılarda, taş döşemeli Roma yolu ve Bizans Kilisesi’nde önemli buluntulara ulaşıldı.

Taş döşemeli Roma yolu bulundu

Tokat Müzesi başkanlığında OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür’ün koordinatörlüğünde yürütülen kazılarda, Roma Hamamı’nın doğu sınırını belirlemek için açılan çalışmalarda 3 metre derinlikte, 20 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde taş döşemeli Roma yolu tespit edildi.

Yolun kuzey-güney doğrultulu devam ettiği ve doğuya doğru genişlediği belirlendi.

Bizans Kilisesi’nde önemli buluntular

Bizans Kilisesi’nin güney tarafında yapılan çalışmalarda ise, çok sayıda mimari yapı elemanı ve seramik buluntusunun yanı sıra parçalanmış halde vaftiz teknesine ulaşıldı.

Temür: “Buluntuları birçok bilim dalı açısından da inceleyeceğiz”

Doç. Dr. Akın Temür, Sebastopolis Antik Kenti’ndeki kazıların, sadece arkeolojik malzemenin çıkarıldıktan sonra müzelere aktarılmasıyla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Temür, “Disiplinler arası bir anlayış içerisinde bulguların birçok bilim dalı açısından da incelenmesini ve ülkemizde her geçen gün eksikliği daha fazla hissedilen koruma ve restorasyonlarla kalıntıların yeniden ayağa kaldırılmasını da amaçlıyoruz” dedi.

Temür: “Kazılar, turizm açısından büyük girdiler sağlayacak”

Temür, kazıların turizm açısından da büyük girdiler sağlayacağını belirterek, “Bu durum bölge turizmine canlılık getirecek. Ayrıca çalışmalar bölgeler arası kültürel etkileşimleri belgeleyebilecek önemli bulgular sağlayacağı gibi kentin arkeoloji dünyasındaki yerinin belirlenmesi açısından da oldukça önemli sonuçlar verecek” diye konuştu. (AA)