Şebnem Ferah şarkılarıyla coşturdu

Milyon Beach Erdemli'de 15-18 Ağustos tarihleri arasında 4. kez gerçekleşen MilyonFest Mersin'in Cumartesi gecesi kapanışını Şebnem Ferah gerçekleştirdi. İlk albümü “Kadın”dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah'ın yüksek enerjili sahne performansına konser boyunca seyircinin coşkusu her şarkıda eşlik etti. Ferah, 2005 tarihli ‘Okyanus' albümünün en büyük hitlerinden ‘Çakıl Taşları' ile başladığı konserine son albümü ‘Parmak İzi'nde yer alan “Bir Başka Yol Var” ve “Küllerinden” ile hız kesmeden devam etti.

Sahnede yaptığı konuşmada, kendisini dinlemeye gelenlere coşkuyla ‘Hoşgeldiniz' diye seslenen Şebnem Ferah; ‘Nasılsınız. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Güzel bir gün geçirdiniz mi? İyi ki geldiniz iyi ki varsınız sağolun' konuşmasından sonra yeni video klibi ‘Koridor' şarkısı başladığı andan itibaren festival seyircisi büyük bir koro halinde marş söyler gibi eşlik etti.