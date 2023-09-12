Sedir Adası’nın antik kalıntılarında yeni keşif

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Sedir Adası'ndaki antik kentte kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmaları kapsamında, tiyatro ve surlar gün yüzüne çıkarılmaya başlandı.

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Gökova Körfezi’ne hakim konumda bulunan Sedir Adası’ndaki antik Kedrai Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler yaptığı açıklamada, son 3 yılda yapılan kazılarda antik kentin tarihinin çok daha eskiye gittiğini, Geometrik dönemin sonundan, milattan önce 6. yüzyıldan başladığını söyledi.

Diler, “Antik kent, tiyatrosuyla, kutsal alanıyla, tapınakları, kilise ve yazıtlardaki meclis belgeleriyle büyük bir şehir. Çalışmalar buranın bir Anadolu kenti olduğunu gösteriyor. Biz bunu daha çok ana karadaki mezarlık alanında ele geçen buluntularda gördük. Ölü gömme gelenekleri, mezarlıklar hiç kaybolmayan gelenekler.

Bu gelenekler Neolitik Çağ’dan beri devam eden gelenekler. Buradaki mezarlar platform şeklinde aile mezarlığı ve büyük duvarları olan, içerisinde en az 5-6 mezarı olan, hem ölülerin yakıldığı hem de normal gömülerin bulunduğu mezarlar. Bu mezarlar Leleg mezarlarının aynısı. Lelegler de Karyalıların bir kolu. Bu nedenle burası aslında bir Anadolu kenti” dedi.

Diler, kazıların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Bu yıl tiyatrodaki kazı çalışmasını yürütüyoruz. Tiyatronun restorasyon projesi de onaylandı. Antik kentte son 3 yılda özellikle surlar üzerinde çok yoğunlaştık. Çünkü bu sur ve savunma yapıları hem kentin derin tarihi hem de yerleşim modeli için çok önemli. Buradaki surların da 5. yüzyıla kadar ulaştığını düşünüyoruz. Çalışmalarımızda yoğunluk surlar, Apollon kutsal alanında devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kedrai Antik Kenti’nin sadece denizden ulaşılabilir konumu ve korunaklı limanlarıyla her zaman önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Diler, “Bu nedenle burası bir Anadolu kenti” dedi.

Kazı çalışmalarında çok sayıda yazıta ulaştıklarını vurgulayan Diler, yazıtların hem Kedrai Antik Kenti hem de kıyı Karia’nın tarihinin anlaşılması yönünden önemli olduğunu kaydetti.

Sedir Adası’ndaki kazı çalışmaları, ziyaretçilerin sadece Kleopatra Plajı’nı değil antik kentteki tiyatro, kilise, Apollon Tapınağı ve diğer önemli alanları görüp gezerek bilgi edinmelerini sağlıyor. (AA)