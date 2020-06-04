Sefa nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sefa mı, safa mı?

Sefa nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sefa mı, safa mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘sefa’dır. Sefa mı, safa mı? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sefa'dır.

SEFA NE DEMEK:

1- Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma.

2- Eğlence, zevk, neşe.

SEFA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sefa mı, safa mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sefa şeklinde olmalıdır.

safa (Yanlış kullanım)

sefa (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu zevk ve sefa bir gün bittiğinde, yanında kim durursa dostun odur.”