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Şehadet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şehadet mi, şahadet mi?
Şehadet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şehadet mi, şahadet mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'şehadet'dir. Şehadet mi, şahadet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 16 Ekim 2019 - 12:13

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şehadet’dir.

ŞEHADET NE DEMEK:

1- Tanıklık.

2- Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma.

ŞEHADET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şehadet mi, şahadet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şehadet şeklinde olmalıdır.

şahadet (Yanlış kullanım)
şehadet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şehadet yıldönümünde törenlerle anıldı.”

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Son güncelleme: 12:14 - 16.10.2019