Şehadet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şehadet mi, şahadet mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şehadet’dir.
ŞEHADET NE DEMEK:
1- Tanıklık.
2- Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma.
ŞEHADET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şehadet mi, şahadet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şehadet şeklinde olmalıdır.
şahadet (Yanlış kullanım)
şehadet (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Şehadet yıldönümünde törenlerle anıldı.”