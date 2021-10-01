Şehir Tiyatroları 19 oyun ile seyirciyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ekim ayında 3’ü yeni, 19 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

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Ekim ayında tiyatroseverleri klasiklerden yeni yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ekim ayında 3'ü yeni, 19 oyunla seyirci karşısına çıkacak. Yeni oyunlar Yaftalı Tabut, Hayat Der Gülümserim ve Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık'ın yanı sıra İfigenya, Geçit, Antigone, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Veba, Kısraklı Kadın, Zehir, Matruşka, Tatlı Kaçık, Moby Dick, Can Yeleği, Çın Sabahta, 12. Gece, Hastalık Hastası, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Melek adlı oyunlar seyirciyle buluşacak. Oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgi https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinde…