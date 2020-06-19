Şehir Tiyatroları gösterimleri sürüyor

Prenses Mira'nın canı çok sıkılmaktadır. Koskoca krallıkta tek başına yaşamaktadır ve hiçbir arkadaşı yoktur. Günün birinde iki korumayla birlikte ormanda gezintiye çıkmışken, kendisini “Teneke Şövalye” olarak tanıtan Teo ile karşılaşır. Krallığın biraz uzağında oyuncak ustası olan büyükbabasıyla birlikte yaşayan Teo ile Mira ilk karşılaştıklarında arkadaş olurlar. Ancak muhafızlar gelince Teo korkup kaçar. Kral ve Kraliçe'nin en büyük sıkıntısı, kızları Mira'nın mutsuzluğudur. Sarayın Akıl Hocası her yolu denemiş ancak bir türlü prensesi mutlu edememiştir. Son çare, eski oyuncak ustasına başvurmaktır. Oyuncaktaki Sır, arkadaşlığın önemi üzerine bir oyun.

Zerrin Akdenizli Çelenk ve Funda Özşener’in birlikte yazdıkları, Şevket Avşar’ın yönettiği oyunda Ali Karagöz, Melike Altınbaran, Y. Nezih Eyüboğlu, Berrin Akdeniz, Uskan Çelebi, Funda Köseoğlu, Mehmet Asa, Berna Oğuzutku, Yılmaz Meydaneri, Can Ertuğrul, Burçin Barlas, Doğan Altınel rol alıyor. Oyun 1999 yılında sahnelendi.

MASKELİLER

Filistinli üç erkek kardeşin, savaşın ortasında yaşadıkları hesaplaşma sürecini konu alıyor. Maskeliler ayrıca, savaşın, kardeşlik bağlarını bile koparan ezici baskısına, insanları nefret ve şiddet içinde birbirlerinden uzaklaştırmasına çok iyi bir örnek olarak ve ilk kez bir “karşı bakışla” işlenerek sahneleniyor.

Ilan Hatsor'un yazdığı Taner Barlas'ın yönettiği oyunda Serdar Orçin, Levent Üzümcü, Mehmet Gürhan rol alıyor. Oyun 2008 yılında sahnelendi.

Şehir Tiyatrolarının dijital yayınları önümüzdeki hafta da devam edecek. Çocuk oyunu “Tembel Memiş” 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 15:00'te, yetişkin oyunu “Tehlikeli İlişkiler” 28 Haziran 2020 Pazar saat 15:00'te sanatseverle buluşacak.