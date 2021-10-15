Şehir Tiyatroları Şişli’de seyirci karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyunları, Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde sahnelenmeye başlıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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Rüstem Ertuğ Altınay'ın yazdığı Jale Karabekir'in yönettiği ve Yeşim Koçak'ın rol aldığı Melek, 22 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde seyirci karşısına çıkıyor. İBB Şehir Tiyatroları oyunları cuma ve cumartesi günleri Şişli'deki yeni sahnesinde seyirciyle buluşmaya devam edecek. Melek adlı oyunun biletleri İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden veya https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden temin edilebilir. Aktris Melek Kobra'nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık edilirken, 1930'ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişi anlatılıyor.