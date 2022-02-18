Şehir Tiyatroları’na yeni genel sanat yönetmeni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın genel sanat yönetmenliği görevine Ayşegül İşsever getirildi.

Sözcü İstanbul

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İşsever, Şehir Tiyatroları'nda 33 yıldır birçok oyunda rol aldı ve çeşitli sanatsal görevlerde bulundu. İşsever, Gencay Gürün ve Ayşenil Şamlıoğlu'ndan sonra bu göreve getirilen üçüncü kadın sanatçı oldu. Son olarak 2019'da sahne direktörlüğü görevini yürüten İşsever, 20 Eylül 1962'de Ankara'da doğdu. Usta sanatçı, 1984'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Bu dönemde Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu, Ali Atik-Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosu gibi çeşitli özel tiyatrolarda yer aldı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'na kadrolu sanatçı olarak giren İşsever, oyunculuğun yanı sıra kurumun disiplin kurulunda bulundu.