Şehir Tiyatroları’na yeni genel sanat yönetmeni

İBB Şehir Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmenliği görevine Ayşegül İşsever getirildi. Kurumda yıllardır birçok oyunda rol alan, çeşitli sanatsal görevlerde bulunan ve son olarak Sahne Direktörlüğü görevini yürüten İşsever, İBB Şehir Tiyatroları’nda bu göreve gelen üçüncü kadın oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kurulduğu 1914 yılından bugüne kadar şehri sanatla buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nda, Genel Sanat Yönetmenliği görevine Ayşegül İşsever getirildi.

İşsever, Gencay Gürün ve Ayşenil Şamlıoğlu’ndan sonra bu göreve getirilen üçüncü kadın sanatçı oldu.

AYŞEGÜL İŞSEVER KİMDİR?

Ayşegül İşsever, 20 Eylül 1962’de Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul’da Yıldız Koleji’nde, liseyi Nişantaşı Kız Lisesi’nde bitirdi. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne giren İşsever, bu dönemde çeşitli özel tiyatrolarda (Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu, Ali Atik-Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosu vs.) yer aldı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu’na kadrolu sanatçı olarak giren İşsever, oyunculuğun yanı sıra kurumda disiplin kurulu üyeliği de yaptı.

2010-2016 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2014-2017 yılları arasında Haliç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 33 yıldır aktif olarak oyunculuk yapmakta olan Ayşegül İşsever oyunculuk görevine ek olarak 2019 yılında Sahne Direktörlüğü görevini üstlendi. Geçen günlerde de İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine atandı.

İlginizi Çekebilir Olacak O Kadar'ın yıldızı Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı