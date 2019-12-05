Şehir Tiyatroları’ndaki doluluk göz kamaştırıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Şehir Tiyatroları, Türkiye'den ve dünyadan önemli oyunları kentin çeşitli sahnelerinde sergilemeye devam ediyor. 2 Ekim’de sezonu açan İBB Şehir Tiyatroları, birbirinden nitelikli yapımlara ve göz alıcı performanslara ev sahipliği yaparken, yeni sezonda sahnelenmeye başlayan oyunlarıyla da dikkat çekti. Gösterime başlanan; İki Efendi'nin Uşağı, Ay Carmela!, Rüya (Çocuk Oyunu), Çın Sabahta ve Yaşayan Sayfalar (Çocuk Oyunu) güncel bilet satış sayılarına göre yüzde 95 doluluk oranını yakaladı.

106 yıldır perdelerini sanat için açan İBB Şehir Tiyatroları, geniş kitlelere hitap eden repertuvarıyla izleyicileri salonlara çekmeye başarıyor. Uzun süredir gösterimde bulunan başta Türk tiyatrosunun efsane oyunlarından Cibali Karakolu olmak üzere, 12 Öfkeli Adam, Hisse-i Şayia, Hayal-i Temsil, Bizim Aile, Şahane Züğürtler, Karıncalar- Bir Savaş Vardı gibi pek çok oyun, yüzde 92 doluluk oranıyla izlendi.

Çocuk oyunlarında da yüzde 94'lük doluluk oranları yaşandı. Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Rüya, Yaşasın Barış, Pollyanna, Bir Kümes Hikâyesi, Harikalar Mutfağı, Palyaço Prens, Benim Güzel Pabuçlarım, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık adlı çocuk oyunları, salonları seyirciyle doldurdu.

Yeni sezonda sahnelenmeye başlanan oyunlar ve konuları şöyle:

İki Efendinin Uşağı

Carlo Goldoni'nin yazdığı, Rekin Teksoy'un çevirdiği, Aslı Öngören'in yönettiği İki Efendinin Uşağı adlı oyun, 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı. Pantolone, kızı Dottore’yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone’nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi’nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte'nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino'nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Oyunda Ali Murat Altunmeşe, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek ve Yılmaz Aydın rol alıyor.



Ay, Carmela!

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı, Yalçın Baykul'un çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği Ay, Carmela! adlı oyun, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluştu. İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar. Oyunda Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık ve Deran Özgen sahneyi paylaşıyor.



Rüya(5+ Yaş)(Çocuk Oyunu)

Özge Midilli-Ertan Kılıç'ın yazdığı Özge Midilli'nin yönettiği Rüya adlı çocuk oyunu, 10 Kasım 2019 Pazar günü ilk performansını Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde sergiledi. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Özgür, doğal yaşam alanlarından kopartılıp kafese konan hayvan dostlarını rüyasındagörür. Artık harekete geçme zamanıdır ve Özgür onları kurtarmakta kararlıdır. Oyunun kadrosunda Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Emre Çağrı Akbaba, Gülce Çakır, Mehtap Gündoğdu Akbulut, Nilay Bağ, Nilay Yazıcıoğlu ve Orkun Sarıalioğlu bulunuyor.

Çın Sabahta

Nezihe Meriç'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği Çın Sabahta adlı oyunun ilk gösterimi, 27 Kasım 2019 Çarşamba günü Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleşti. Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünün aktarıldığı oyunda, insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl ders alıp hayata umutla bakabilecekleri aktarılıyor. Oyunu, Hülya Karakaş ve Ayşe Günyüz Demirci canlandırıyor.

Yaşayan Sayfalar(6+Yaş)(Çocuk Oyunu)

Şirin İnci'nin yazdığı Göksel Arslan'ın yönettiği Yaşayan Sayfalar adlı oyun 8 Aralık 2019 Pazar günü saat 12.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak. Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal'ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir? A.Gurur Kuyucak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğukçay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur Demircan ve Sarin Karadaş rol alıyor.