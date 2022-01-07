Şehir Tiyatroları’ndan yeni yıl sürprizleri

İBB Şehir Tiyatroları, bu ay 28 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Tiyatroseverleri Antik Yunan klasiklerinden, modern klasiklere zengin bir repertuvar bekliyor...

Nazan DOĞANER HALICI

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bu ay 2'si yeni 28 oyunla ‘perde' diyecek. Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi, Matruşka, Antigone, Melek, Hastalık Hastası, Hayat Der Gülümserim, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Ay Carmela, Geçit, Veba, Çın Sabahta, Kısraklı Kadın, Moby Dick, Öldün Duydun mu?, Kutlama, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Yaftalı Tabut, Can Yeleği, Zehir, 12. Gece ve Bekçi ile Postacı seyirciyle buluşacak. Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık, Rüya, Herkes Sihirbaz Olacak, Benim Güzel Pabuçlarım, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Pollyanna adlı oyunlar da çocuklara keyifli saatler yaşatacak.

ÖLDÜN, DUYDUN MU?

Yeni oyunlardan ‘Öldün Duydun mu?' intihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesini ve sonrasında kendini tanıma sürecini anlatıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor. Yiğit Sertdemir'in yazdığı Burçak Çöllü'nün yönettiği oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 12-15 Ocak, 19-22 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

SÖZDE ‘KUTLAMA'

İkinci yeni oyun ‘Kutlama' şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağızına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeği… Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Harold Pinter'ın son oyunu. Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği oyunda Erkan Sever, Şehnaz Bölen Taftalı, Can Ertuğrul, Selin İşcan, Selim Can Yalçın, Çağlar Polat, Pınar Demiral, Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu, Özgür Efe Özyeşilpınar rol alıyor. Oyun, 19-22 Ocak, 26-29 Ocak tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul seyirciyle buluşacak.

NOBELLİ YAZARDAN VEBA

Nobel Ödüllü yazar Camus'nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor. Neil Bartlett'in uyarladığı Mehmet Ergen'in çevirip yönettiği oyunda Sevil Akı, Serdar Orçin, Murat Coşkuner, Emrah Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, Burak Davutoğlu, Ergun Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor. Oyun, 5-8 Ocak, 12-15 Ocak tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde, 19-22 Ocak, 26-29 Ocak tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde izlenebilecek.