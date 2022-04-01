Şehir Tiyatroları’nın tarihine kısa bir yolculuk

İBB Şehir Tiyatroları’nın 108 yıllık tarihi boyunca kapalı gişe oynayan, tiyatro tarihine adını yazdırmış oyunlarının afişlerinin yer aldığı “Afiş, Oyuna Davettir” sergisi, 25 Mart’ta Bahçelievler Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin geniş katılımıyla açıldı.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Serginin açılışında konuşan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, “Afişler kurumların hafızalarını oluşturur. Bu sergiyle Şehir Tiyatroları'nın tarihine kısa bir yolculuk yapmış olduk. Özellikle Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası oyunu, 30 sene önce hem yardımcı oyunculuk, figüranlık; hem de sahne gerisinde asistanlık yaptım. Onun afişi beni çok duygulandırdı” dedi.

Tiyatromuzun kuruluşundan Cumhuriyet'e, 2. Dünya Savaşı'ndan 2000'li yıllara çok önemli değişimlere tanıklık eden pek çok tarihi afiş İstanbul'un kültürel hafızasını canlandırmak için ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 8 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.Şehir Tiyatroları afişleri yıl içinde İstanbul'un farklı noktalarında sergilenmeye devam edecek.