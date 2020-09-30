Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonunda İmamoğlu’ndan müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonu Sen İstanbul'dan Güzelsin oyunu ile açtı. Oyunu izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel tiyatroların yaşaması için özel bir bütçe oluşturacaklarını müjdeledi.

İBB Şehir Tiyatroları, dünyayı etkisine alan Covid-19 salgınına dair tüm tedbirleri alarak, perdelerini yepyeni bir repertuvarla açtı. Sergilenen ilk oyun Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp, yönettiği Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’di. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde perde açan tek perdelik oyunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da izledi.



DAYANIŞMA VURGUSU

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle bütün sahne sanatlarının zor günler geçirdiğini aktaran İmamoğlu, oyun öncesinde yaptığı kısa değerlendirmede, “Ama buna rağmen, kısıtlı koşullarda, dayanışma içerisinde bir dönemi geçirmek istiyoruz” dedi.

ÖZEL TİYATROLARA ÖZEL BÜTÇE

“Sanatın her kolu, bir moral. Tiyatro da bunlardan bir tanesi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burası, tarihi bir tiyatro. Ülkemizin sanat tarihi, neredeyse bu sahnelerde yazılmış diyebiliriz. O bakımdan, bu sene Şehir Tiyatroları'nın ilk gecesinde bir arada olmak istedim. Aynı zamanda, özel tiyatrolarla dayanışma içerisinde bir süreci başlattıkları için arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bunu geliştirmemiz lazım, özel tiyatroların yaşaması lazım. Buna özel bütçe yapacağız. Hem sanatı hem sanatçıyı, sahneleri, tiyatroları, diğer sanat dallarını da koruyarak, inşallah bu dönemi, sanat adına hasarsız atlatalım istiyoruz. Zira sanat yaşarsa, insan yaşadığının farkına varacaktır. Sanatı onun için yaşatmamız lazım, insanlarımızın mutlu olması için.”