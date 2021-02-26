İlk kez 2010'da Londra'da başlatılan WOW Dünya Kadınlar Festivali'nin İstanbul ayağı, WOW (Women of the World) Vakfı ortaklığında, Sabancı Vakfı ve British Council iş birliği ile 5-6-7 Mart tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek. Paneller, söyleşiler, atölyeler, müzik ve dans performanslarından oluşan festival “Şehirde Kadın Olmak” temasıyla gerçekleşecek.

Neler hedefleniyor?

Kadınları destekleyerek kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefleyen festival, 5 Mart'ta WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Toplumsal engeller…

WOW İstanbul Festivali'nin ilk gününde, Engelli Kadın Derneği Kurucusu Arzu Şenyurt Akdağ, İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın Küçük, Kadın Koalisyonu Gönüllüsü Sinem Mısırlıoğlu ve Women's Equality Party lideri, politikacı Mandu Reid'in katılımıyla kadınların toplumsal hayata katılımları önündeki engeller ve kapsayıcı kentler “Şehir Hayatına Katılım” başlığıyla ele alınacak.

Ev içi şiddete dikkat!

Festivalin ikinci günü 6 Mart'ta ise gazeteci Burcu Karakaş, akademisyen Aksu Bora, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ve gazeteci-yazar Saima Mir pandemi ile birlikte artan ev içi şiddet, ev içi emek ve derin yoksullaşmayı “Şehrin Görünmeyen Yüzü” başlığı ile tartışacak. Festivalin “Şehirde Dayanışma” başlıklı üçüncü ve son panelinde, daha kapsayıcı, adil, eşit bir yaşam için harekete geçen kadınların çalışmalarına ve çözüm önerilerine yer verilecek. Pozitif organizasyonuyla gerçekleşecek festival, Erişilebilir Her Şey danışmanlığında herkes için daha erişilebilir olmayı hedefliyor.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR BULUŞMA'

Festivali, British Council iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz” dedi. Sabancı sözlerine şöyle devam etti: WOW İstanbul Festivali de bu gücü destekleyen çok önemli bir buluşma. Pandemiyle geçen bir yılın ardından kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin ve haklara erişimle ilgili sorunların çok daha derinleştiğini gözlemlediğimiz bu süreçte birbirimizden ilham alacağımız, umutla dolacağımız bir buluşma olmasını temenni ediyorum.