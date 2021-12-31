Şehrin tiyatrosu tüm istanbul’da

İBB Şehir Tiyatroları oyunları, ocak ayından itibaren Beylikdüzü Esenyurt, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de sahnelenmeye başlıyor.

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İstanbul'un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları, oyunlarını sahnelerinin olmadığı ilçelerde seyirciyle buluşturuyor. İBB Şehir Tiyatroları ocak ayında Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçe belediyelerinin sahnelerine konuk olacak. İBB Şehir Tiyatroları'nın beğeniyle izlenen oyunları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi ve Büyükçekmece Sultan Süleyman Kervansarayı'nda seyirciyle buluşacak. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, 11 Ocak Salı günü 20.00'de Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde, Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği Hastalık Hastası, 18 Ocak Salı günü saat 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi, 25 Ocak Salı günü 20.00'de Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'nde, Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği Geç Kalanlar, 1 Şubat Salı günü 20.00'de Büyükçekmece Sultan Süleyman Kervansarayı'nda seyirci karşısına çıkacak.