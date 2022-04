Seinfeld dizisinin sevilen ismi hayatını kaybetti

Seinfeld'de George Costanza'nın annesi rolüyle de tanınan aktris ve seslendirme sanatçısı Estelle Harris, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Toy Story filminde Mrs. Potato Head karakterini seslendiren ve Seinfeld’de George Costanza’nın annesini canlandıran ünlü oyuncu Estelle Harris, 94. yaş gününe sadece 2 gün kala vefat etti.

Oğlu Glen Harris’e göre, ABD’li aktris California’daki evinde eceliyle hayatını kaybetti. Deadline’a konuşan Harris, “Nezaketi, tutkusu, duyarlılığı, mizahı, empatisi ve sevgisi neredeyse rakipsizdi ve onu tanıyan herkes onu çok özleyecek” dedi.

ESTELLE HARRIS KİMDİR?

1928’de New York’ta şekerci dükkanına sahip Polonyalı göçmenlerin çocuğu olarak doğan Estelle Harris, Pittsburgh banliyösünde büyüdü. Sonra doğduğu şehre geri döndü ve kocası Sy Harris ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları doğdu.

1977’de çocuklarını yetiştirirken çeşitli amatör topluluk tiyatrolarında oynamaya başladı ve The Suite Life of Zach ve Cody, iCarly, Curb Your Enthusiasm, The Proud Family, Sabrina the Teenage Witch gibi birçok yapımda başrol oynadı.

İlginizi Çekebilir Cara Delevigne'in elinden düşmüyor... İşte stres seviyesini düşüren yöntem...

İlginizi Çekebilir The Sopranos yıldızı Paul Herman hayatını kaybetti