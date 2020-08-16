Selami Şahin doğum gününü sahnede kutladı
Selami Şahin, Antalya’da özel bir otelde aylar sonra sahne aldı.
Sahnede olmayı çok özlediğini ve dinleyicileri ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren usta sanatçı, doğum gününün de aynı gün olması nedeniyle adeta çifte mutluluk yaşadı.
Dillere dolanan şarkılarını seslendirerek sahnede hayranları ile hasret gideren Selami Şahin, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özenle hazırlanan konserde şarkılarının tamamını sevenleri ile birlikte seslendirdi.