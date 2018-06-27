Selami Şahin müzikali ‘Seninle Başım Dertte’ için geri sayım

Usta sanatçı Selami Şahin'in ölümsüz eserlerinden oluşan repertuvar, bu kez canlı orkestra ve güçlü oyuncu kadrosu ile müzikalleştirildi. Bir Selami Şahin Müzikali ‘Seninle Başım Dertte’, 20-21 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta izleyicilerle buluşacak.

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İlk gösterimi 20 ve 21 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ın mekan sponsorluğunda gerçekleşecek olan, başrollerinde Toprak Sağlam, Lider Şahin, Suna Keskin ve İsmail Düvenci gibi isimlerin yer aldığı müzikal, izleyiciyi 1980'li yıllara doğru bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

Türkiye'de ilk defa bir sanatçının şarkılarından oluşan müzikalin izleyiciyle buluşacağı etkinliğin provaları ve hazırlıkları büyük bir yoğunluk ve heyecan içerisinde devam ediyor.

TÜRKİYE’Yİ DOLAŞACAK

Müzikal, KüçükÇiftlik Park’taki ilk gösterimin ardından; Antalya, Alanya, Bodrum, Kuşadası, Çeşme , Altınoluk , Ayvalık ve Bursa’da gösterime girecek.