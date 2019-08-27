Selami Şahin ve Bülent Ersoy’dan Açıkhava’da resital

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ve usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerin karşısına çıktı. Selami Şahin, klasikleşen şarkılarıyla dikkat çekerken, Bülent Ersoy da esprileri ile geceye damga vurdu.

Poll Production organizasyonuyla Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında ilk olarak Selami Şahin sahneye çıktı. Özledim, Kasımpaşalı, Alışmak Sevmekten Daha Zor, Gitme Sana Muhtacım, Ya Seninle Ya Sensiz, Baştan Başa Sen gibi klasikleşen şarkılarını seslendiren Selami Şahin, Hatay’da geçen çocukluğunu, İstanbul’a gelişini ve gençliğinde yaşadığı zorlukları anlatarak, ilk bestesi Sen Mevsimler Gibisin’i okudu. Usta isim kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek, “Eğer yıllardır Selami Şahin varsa sizin sayenizde var. Harbiye Açıkhava'da sizlerle buluşmak benim için onurdur. Sahneye her çıktığımda ilk defa çıkıyormuş gibi hissediyorum ve bu gücü sizden, sizin güzel sevginizden alıyorum, Allah sizi başımdan eksik etmesin, iyi ki varsınız sizi çok seviyorum” dedi.



ESPRİLERİ İLE DAMGA VURDU

Konserin ikinci yarısında ise Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy dinleyicilerin karşısına çıktı. Beyaz kostümü ile sahnede arz-ı endam eden Ersoy, ilk olarak Elveda Gençliğim şarkısını okudu. “Sen Gençliğimin Katilisin”, “Bir Teselli Ver”, “Çile”, “Bir Garip Yolcuyum” eserlerini arka arkaya yorumlayan Ersoy, esprileri ile geceye damga vurdu. Konseri izlemeye gelen yakın arkadaşı Melihat Gülses’e ve diğer dinleyicilere sık sık takılan Diva, Harbiye Açıkhava’yı kahkahaya boğdu.

Sahneden bir dakika dahi gözlerini ayıramayan izleyiciler, gecenin sonunda “Senin Olmaya Geldim” ve “Sefam Olsun” şarkılarında Bülent Ersoy ve Selami Şahin'in düet yapmasıyla tarihi bir ana tanıklık ettiler. Selami Şahin ve Bülent Ersoy, düet yaptıkları “Senin Olmaya Geldim” şarkısında mikrofonlarını ellerinden bırakarak şarkılarını mikrofonsuz seslendirdiler. Mikrofonsuz performanslarıyla sesleriyle Açıkhava'yı inleten 2 usta, ayakta alkışlandı.