Selami Şahin’in kızının manevi annesi Ajda Pekkan

Süperstar Ajda Pekkan ve Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin, yıllar sonra geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve 1996 yılına uzanan hikayeleri herkesi şaşırttı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

21 Mayıs 1996 yılında dünyaya gelen Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin’in doğduğu dönemin öncesinde sık sık bir araya gelen ve albüm hazırlığı içerisinde olan Ajda Pekkan ve Selami Şahin’in sağlam dostlukları Selami Şahin-Didem Şahin çiftinin kızı Meryem İrem’e de yansıdı. Meryem İrem doğduğunda hastaneye ziyarete giden Ajda Pekkan o an yaşadığı hisleri “İrem’in bundan sonra manevi annesi benim diyerek” dile getirmişti.

YENİDEN BİR ARADALAR

Bu hikayenin ardından, 22 sene sonra Ajda Pekkan, Selami Şahin ve Meryem İrem Şahin Kıbrıs’ta birlikte vakit geçirerek hasret giderdiler ve o anı ölümsüzleştirerek hikayelerine bir yeni hikaye daha eklediler.