Selçuk Balcı, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ dedi konseri iptal edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Malatya Şenlikleri kapsamında konser verecek olan Türk Halk Müziği sanatçısı Selçuk Balcı'nın konseri iptal edildi. 24-30 Ağustos arasında yapılacak şenliklerde Balcı 25 Ağustos'ta konser verecekti. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, konserinin iptal edildiğini, daha önce yayımlanmış afişten, adının ve fotoğrafının çıkarılarak yeni bir afiş yapılması üzerine öğrenen Selçuk Balcı, yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle anlattı:

Sebebini bile açıklayamadıkları bir konser iptali kararıyla karşı karşıyayız. 25 Ağustos tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan festivalde ben de sahne alacaktım. Daha önceden yayımlanmış afişten adımın ve fotoğrafımın çıkarılarak yeni bir afiş yapıldığını gördüm. Bu şekilde, hiç haber verilmeden afiş yayımlanmasının etik olmadığını söylemek için yerelde konseri organize eden yetkilileri aradığımda sponsorlardan birinin çekildiği ve ödeme yapılamayacağı söylendi. Ben de bunun üzerine uçak biletlerimizin alındığını, otel rezervasyonlarının yapıldığını, kapora alındığını hatırlatarak bu aşamadan sonra konsere Malatya halkı için ücretsiz olarak çıkabileceğimi belirttim. Tekrar bir toplantı yaptıktan sonra menajerimi arayarak “Protokol baskısı var, anlayın bizi” şeklinde bir açıklama yapmışlar. Bize haber vermeden afişten adımızı çıkardıktan sonra oyalama taktikleriyle bizi yıldırıp daha sonra kamuoyuna konsere bizim kendimizin çıkmadığı şeklinde yansıtmak istedikleri açıktır.