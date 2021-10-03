Selçuk Ural’a ‘kıro’ cevabı: Müslüm Gürses’in tırnağı olamazsın

”Ülkemizin yüzde 90’ı kıro ve kültürsüz” diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri ‘kıro’ ilan elen müzisyen Selçuk Ural’a tepki yağdı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Sabahat Akkiraz, “Müslüm Gürses gibi bir ses ustasının tırnağı olamayacaklar ‘Müslüm Gürses dinleyen kıro’ dese n’olur demese n’olur” diye tepki gösterdi.

Veli TOPRAK

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”Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz” diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri ‘kıro' ilan elen müzisyen Selçuk Ural'a tepki yağdı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Sabahat Akkiraz, “Müslüm Gürses gibi bir ses ustasının tırnağı olamayacaklar ‘Müslüm Gürses dinleyen kıro' dese n'olur demese n'olur” diye tepki gösterdi.

TEPKİ ÇEKEN O SÖZLER: Selçuk Ural (76), yeni nesil sanatçıların sesleri ile değil zengin ve şöhret için şarkıcı olduklarını söyledi. “Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu” diyen Ural, ülkenin yüzde 90'ının kültürsüz ve kıro olduğunu savundu ve iki arabesk sanatçısını hedef aldı: “Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro.”

TIRNAĞI OLAMAZSIN: Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden, Sabahat Akkiraz, Ural'a sert tepki gösterdi: “Hayatı boyunca Müslüm Gürses gibi bir ses ustasının, üst düzey solistin ve her tür müziği seslendirebilen saf yetenek müzisyenin tırnağı olamayacaklar ‘Müslüm Gürses dinleyen kıro' dese n'olur demese n'olur…..”

10 KİTAPIM VAR, SİYASET DOÇENTİYİM….: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz ise tartışmaya şöyle girdi: “2 odalı bir evde doğup büyüdüm. GSÜ gibi iyi sayılacak bir yerde lisans ve yüksek lisans tamamladım. 10 kadar kitabım, siyasal iletişim doçentliğim var. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, merhum Müslüm Gürses'i bu ülkenin ve sanatın yüz akı olarak görüyorum. ‘Kıro' mu olduk şimdi!”