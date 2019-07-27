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Selçuk Yöntem’den Bursa Belediye Başkanı’na 30 Ağustos tepkisi
Selçuk Yöntem’den Bursa Belediye Başkanı’na 30 Ağustos tepkisi
Usta oyuncu Selçuk Yöntem, "30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tepki gösterdi.
Kültür Sanat 27 Temmuz 2019 - 09:38

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasıyla ilgili teklif üzerine konuşan ve “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır” diyen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tepkiler sürüyor.

Aktaş’a bir tepki de usta oyuncu Selçuk Yönetmen’den geldi. Yöntem, Twitter’dan tepkisini şöyle dile getirdi: “30 Ağustos zafer bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü.”

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