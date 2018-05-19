Selçuk Yöntem’den TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a hatırlatma!

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı, ancak Atatürk’ün adını anmamak için büyük çaba sarf etti.

Kahraman’ın “Aziz milletimiz, hürriyet ve istikbalimize göz diken düşmanlara karşı, 99 yıl önce büyük bir mücadele başlatmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlatılan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu ile neticelenmiştir. Samsun’dan yola çıkan heyet, Amasya, Erzurum ve Sivas güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşmış ve zafere tam inanmış bir milletin her türlü yokluğa göğüs gererek neleri başarabileceği bütün dünyaya gösterilmiştir. Böylece necip milletimize biçilmek istenen esaret kefeni yırtılıp atılmıştır.” açıklamasına usta oyuncu Selçuk Yöntem’den tepki geldi.

Yöntem, Twitter’da paylaştığı mesajda “Ata'm minnettarız sana. Meclis başkanı adını anmamış. Unuttu sanırım. Adı Mustafa Kemal Atatürk. Hatırlatalım” dedi.