Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda ilk kez tespit edildi

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliği taşıyan alanda, Kaymakamlık, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden akademisyenlerce mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında ilk kez tespit edilen sivri kemer işlemeli mezar taşı, alandaki 1800 nitelikli taşın arasında en farklı örnek olarak dikkati çekiyor.

Ahlat Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, restorasyon ve liken temizliğiyle gün yüzüne çıkan mezar taşının İlhanlı dönemine ait ve 1275 tarihli olduğunu söyledi.

Kulaz, şöyle konuştu:

“Burada 10 bin mezar taşı var. Proje kapsamında bu taşlardan 100 tanesini liken temizliği, basit restorasyon, düzeltme, epigrafik çözüm ve benzeri işlemlerle ele alacağız. Şimdiye kadar çalışmalarımız çok olumlu devam ediyor. Restorasyon ve düzeltme yapılan taşlar çok güzel sonuçlar verdi. İlerleyen süreçte likeni temizlenen taşların epigrafik çözümünü yapacağız. Sonrasında bunları dijital ortama aktararak herkesin erişimine sunmuş olacağız. Bu açıdan da çok heyecanlı ve mutluyuz.”

“SÜSLEMELERİ VE KEMERLİ YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR”

“Şu an gördüğünüz taş da 1800 taş içerisinde farklı ve ünik bir yapıya sahiptir. Bu mezar Türkmenoğlu Muhammed’e aittir. İlhanlı dönemine ait 1275 tarihlidir. Ustası da Üveys Bin Ahmed’tir. Üveys Bin Ahmed’in babası Ahmet Bin Müzeyyin ve oğlu Asil Bin Üveys de mezarlıkta bolca eser veren mezar taşı ustalarındandır. Bu nedenle de bu taş bizim için çok değer kazanıyor. Türkmenoğlu ismini taşıması da göçle alakalı olmalı, bu açıdan da kıymetli bir şahidedir. Bu taş devasa özelliği, süslemeleri ve kemerli yapısıyla öne çıkıyor. Bu taş Selçuklu Mezarlığı’nda kemerli özelliğiyle tek diyebileceğimiz özelliktedir.” (İHA)