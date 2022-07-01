Selda Bağcan da festivalden çekildi! Çevreciler tepki göstermişti

Türk halk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan, Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yapılması kararlaştırılan fakat çevrecilerin tepki gösterdikleri festivale, katılmayacağını duyurdu. Tuğçe Kandemir, Ceza ve Gripin de festivale katılmayacaklarını sevenleri ile paylaşmıştı.

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Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe Mahallesi sahilinde Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde 13-16 Temmuz tarihleri arasında Çağdaş Fest isimli müzik festivali yapılacağı duyurulunca Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi yaptığı açıklamayla bunun yasalara uygun olmadığını açıklamıştı.

Bu çağrılara uyan sanatçılar birer birer katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamaya başladı. Daha önce de Tuğçe Kandemir, Ceza ve Gripin de festivale katılmayacaklarını açıklamıştı son olarak Selda Bağcan da festivale katılmayacağını sevenleriyle paylaştı.

MUÇEP Gökova Meclisi tarafından festivalle ilgili olarak “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde festival organizasyonu yasal değildir, iptal edilmelidir” başlığıyla duyurulan açıklamada Muğla Valiliği'nin de izin vermediği, fakat izni alınmayan festivale bilet satışlarının devam etmesi nedeniyle vatandaşların mağdur olacağı ifadelerine yer verilmişti.

DOĞAYA SAYGI GÖSTEREN SANATÇILAR BİRER BİRER FESTİVALDEN ÇEKİLİYOR

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi de festivalin yapılacağı alanda oluşacak ses, ışık ve insan baskısı nedenleriyle ekosistemin tahrip edileceğini söylemiş, katılmayı planlayan sanatçıları ve sponsorları doğaya ve yasalara saygılı olmaya, festivalin yerini değiştirmeye davet etmişti.

MUÇEP Gökova Meclisi yeni yaptığı açıklamada doğaya saygı gösteren sanatçıların festivalden birer birer çekildiklerini açıkladı. Açıklamada, “Festivalin koruma altındaki ekosisteme zarar vereceği nedeni ile iptal edilmesi için girişimlerde bulunan meclisimizin çağrısına uyan sanatçılar birer birer katılmaktan vaz geçtiklerini açıklıyorlar. Tuğçe Kandemir, Ceza ve Gripin’in ardından Selda Bağcan da festivale katılmayacağını açıkladı. Nitelikli Koruma Alanı statüsündeki alanda yapılacağı duyurulan festivalin Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi koruma hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile Muğla Valiliğine çok sayıda dilekçe verilmişti. Yasal izinlerinin de olmadığı ortaya çıkan ancak bilet satışları devam eden organizasyonun iptal edilmesi bekleniyor” denildi.

SELDA BAĞCAN'IN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bağcan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan Gökçe sahilinde yapılması planlanan 16 Temmuz'daki festivalin yol açacağı; ses, ışık ve insan baskısının ekosistemi tahrip edeceği gerekçesiyle konsere katılmayacağımı duyururum.”