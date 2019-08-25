Selda Bağcan’a doyamadılar

Efsanevi sanatçı Selda Bağcan, dün akşam Vadi Açıkhava sahnesinde uzun süre konuşulacak bir konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde izleyiciler Bağcan'a şarkılar ve halaylarla eşlik etti. ‘Yaz Gazeteci' ile konserine başlayan Bağcan, Neşet Ertaş'ın ‘Tatlı Dillim ve Yalan Dünya'sını seslendirdikten sonra seyircilere dönerek, “Bu yeni yorumumu beğendiniz mi? Gençken bu türküleri böyle söylemiyordum” diye sorunca izleyiciler hep bir ağızdan “Muhteşemsin sen” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Bağcan, “O zaman Gesi Bağları'nı siz söyleyeceksiniz ben dinleyeceğim” dedi ve Gesi Bağları'nda mikrofonu Vadi İstanbul izleyicisine uzattı.

‘Öyle Bir Yerdeyim Ki' ile Ahmet Kaya'ya selam gönderen usta sanatçı, 1986'da şarkıya vokal yaptığını anlattı: “Önce ben Ahmet Kaya'ya, sonra da Ahmet Kaya bana bu şarkıda vokal yaptı. Çok uzun yıllar sonra bir dizide şarkı çalınınca çok popüler oldu” diyerek bu şarkıyla ilgili anısını da izleyenlerle paylaştı. Selda Bağcan ara vermeden önce, Bağcan Ailesi'nin yetenekli müzisyenlerini sahneye davet etti ve önce Serenad Bağcan, ardından Sonat Bağcan ve son olarak da Seda Bağcan, büyük ustanın sahnesine konuk oldu. Serenad, Selda ve Seda Bağcan, halaları Selda Bağcan ile ‘Sivas'ın Yollarına', ‘Mehmet Emmi', ‘Yuh Yuh' ve ‘İzmir Marşı'na eşlik ettiler. Ardından seyircinin yoğun alkışları eşliğinde bis yapan sanatçı, yaklaşık 50 yıllık sahne hayatında ilk defa 7 kez bis yaparak rekor kırdı. Tüm izleyenlerin Bağcan'a eşlik ettiği konser, ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ile son buldu.