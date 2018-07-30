Selda Bağcan’dan samimi açıklama: “Beni daha çok sol kesim ve alevi yurttaşlarımız anladı”

Türk halk müziğinin özgün yorumcusu Selda Bağcan, Cihangir'de Sözcü'nün sorularını ayaküstü cevapladı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Bağcan, şarkılarının Florida'da çalındığını, Çeşme'deki beach kulüplerden teklif aldığını söyleyip ekledi: "Beni herkes anladı ama sol kesim ve alevi yurttaşlarımız daha çok anladı"...

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Türk Halk Müziği ve Anadolu rock tarzının usta ismi Selda Bağcan, önceki gece “Can dostum” dediği Suzan Kardeş ile Cihangir’de yeni açılan ‘Cemiyet’ adlı mekanda çay keyfi yaparken görüntülendi. Bağcan, kendisine sorulan soruları şu şekilde cevapladı.

Yeni jenerasyonun şarkılarını nasıl buluyorsunuz?

Şarkılarının sözleri biraz tuhaf geliyor. Ben ağır şiirleri besteliyorum.Belki de ondan dolayı bana tuhaf geliyor. Beni daha fazla bu konuya dair konuşturmayın. Sonra hoş olmaz, ayıp olur.

Suzan Hanım ile çok sıkı dostsunuz. Ne zaman tanışmıştınız?

Suzan’la biz hemşehriyiz. O Balkan ben Manastır göçmeniyim. Babam, Manastır doğumlu. 1 yaşında Türkiye’ye gelmişler. Balkan bağlantımız var. Kan çekiyor.

Bir röportajınızda ‘Türkiye benim değerimi geç anladı’ demiştiniz.

Bu hayranlarıma ve sevenlerime saygısızlık olur. Aslında hep anladılar. Ama bir kesim daha fazla anladı. Türkülere gönül verenler, sol kesim, daha çok türkülere gönül veren alevi yurttaşlarımız. Alevi deyişleri söylediğim için bana daha yakın oldular. Ben şimdiye kadar 50 bin, 100 bin kişilik topluluklara konser verdim. Bu gelenleri nereye koyacağız? ‘Geç anladılar’ demekle haksızlık yapmış olurum.

Size Türkiye’deki Beach Club’lardan teklif yağdığı konuşuluyor. Doğru mu?

Sorma sorma. Alaçatı ve Çeşme’deki kulüplerden teklif geliyor. Ben de onlara ‘Bakın evladım Florida’daki beach’lerden teklif getirin çıkayım. Ama Türkiye’de olmaz. Burada çok cıbıldak geziyorlar. Bizim de hem ahlakımız hem façamız bozulacak’ diyorum. Bu arada bir remiks albüm yaptım. Bu albümdeki şarkılarım Florida’da çalıyormuş. Bu bilgiler bana geliyor.