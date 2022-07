Selena Gomez yeniden stüdyoda… Ünlü şarkıcı yeni şarkılar üzerinde çalışıyor

Selana Gomez, TikTok'ta yayınladığı bir video ile yeni şarkılarını hayranlarına müjdeledi. Ünlü şarkıcı, mikrofon önündeki kulaklıklarıyla kısa bir klibini paylaştı.

Selena Gomez, 6 Temmuz Çarşamba günü bir TikTok videosunda bazı yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söyledi. Gomez, önünde kocaman bir çift kulaklık ve bir mikrofonla kısa, sessiz bir klibini paylaştı.

Klipteki tek ses, sayfa çevirmeye benzeyen hafif bir sesti. Ayrıca gözlerine parlaklık vermek için de bir filtre kullandı. Proje hakkında fazla bir şey söylemese de gönderiye “Yeni” başlığını attı.

Gomez’in yeni şarkıları, Mart 2021’de çıkan Latin pop EP’si Revelación’dan bu yana ilk solo şarkıları olabilir.

Gomez, son iki yıldır müzikten ziyade ekran işleriyle daha çok gündeme geliyor. Özellikle Steve Martin ve Martin Short ile birlikte oynadığı Hulu komedi dizisi Only Murders in the Building sayesinde oldukça yoğun bir programa sahip.

