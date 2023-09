Selena Gomez’in paylaşımı tartışma yarattı… Kuralları çiğnedi

Hollywood'da oyuncuların ve yazarların grevi devam ederken güzel yıldız Selena Gomez'den tartışma yaratan bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gösteri dünyası bir süredir oyuncuların ve yazarların greviyle sarsılıyor. Breaking Bad'den Bryan Cranston, Matilda'nın çocuk yıldızı Mara Wilson, romantik komedi yıldızı John Cusack, Jessica Chastain ve This Is Us'tan Mandy Moore gibi birbirinden ünlü isim ve pek çok yazar haklarını ararken tüm dünyada sabırsızlıkla beklenen birçok yapım da vizyon tarihlerini erteleme kararı almak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz aylarda SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, AMPTP ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

Grev kararından sonra da pek çok yapım ertelenirken, vizyona girenler ya da akış platformları ve televizyon kanallarında yayınlanan yapımlar için ise oyunculardan destek alınamayacaktı. Yani bir oyuncu sosyal medya hesabından yapımla ilgili herhangi bir paylaşım yapamayacak ve aynı zamanda tanıtımlar kapsamındaki etkinliklere katılamayacaktı.

GREV KURALLARINA AYKIRI DAVRANDI

Selena Gomez’in paylaşımı da bu yüzden tartışma yarattı. Güzel oyuncu bir süredir Steve Martin, Martin Short gibi iki dev isimle “Only Murders in The Building”de beraber rol alıyor. Gomez üçüncü sezonu yayınlanmaya başlayan dizinin çekimlerinden siyah-beyaz bir video paylaştı. Gomez’in paylaşımı 15 saat boyunca yayında kaldı ve kaldırılmadan önce 1,1 milyondan fazla beğeni aldı.

Ancak bu paylaşımı grev kurallarını da ihlal etti. Aslında Gomez, takipçilerini gösteriyi izlemeye teşvik etmese de resmi Only Murders in The Building Instagram hesabını etiketlediği için durum biraz karışık bir hal aldı. SAG-AFTRA yorum yapmaktan kaçınsa da Gomez bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

Only Murders in The Building dizisinin üçüncü sezonu 8 Ağustos’ta yayınlamaya başladı ve 3 Ekim’e kadar da devam edecek. Ayrıca dizi daha önce olduğu gibi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon Jesse Williams, Meryl Streep ve Paul Rudd gibi isimler de yer alıyor.

Ancak SAG-AFTRA grevi başladığından beri oyunculardan hiçbiri 3. sezon hakkında röportaj vermedi veya herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İlginizi Çekebilir Selena Gomez'in son videosu akıllara eski sevgilisi Justin Bieber'ı getirdi

İlginizi Çekebilir Hollywood grevi Dune 2'yi de vurdu... Devam filmine erteleme