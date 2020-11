Son olarak K-Pop grubu Blackpink ile yaptığı işbirliğiyle gündemde olan ABD’li şarkıcı Selena Gomez’in yeni projesi belli oldu.

28 yaşındaki şarkıcı ‘In The Shadow of The Mountain’ (Dağın Gölgesinde) filminde, Everest Dağı’nın zirvesine ulaşan ilk Perulu kadın ve Yedi Zirveyi tamamlayan ilk eşcinsel kadın olan Silvia Vasquez Lavado’yu canlandıracak.

KİTAPTAN SİNEMAYA UYARLANACAK

Lavado’nun aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanacak filmi Elgin James yazıp yönetecek, yapımcılığını ise Oscar ödüllü Donna Gigliotti üstlenecek. Silvia Vasquez-Lavado ve Lara Love Hardin yönetici yapımcı olarak görev alacağı filmin 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.