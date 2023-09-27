Selimiye Camii’nin minare külahının altındaki tek çini çoğaltıldı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin kapsamlı restorasyonu sürüyor. Restorasyon kapsamında, minare külahının altında yer alan orijinal tek çini, titiz bir çalışmayla çoğaltıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Selimiye Camii’nde çalışmalar devam ediyor.

Tarihi caminin minarelerinde yapılan çalışmalarda külah bölümünde mavi renkli çiniye rastlandı. Günümüze kadar yıpranan ve gözden kaybolan minare çinileri İznik’te killi topraktan aslına uygun yeniden üretildi.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, “Minarelerin külah altında bulunan ve günümüze sadece bir tanesine ulaşılan çinileri orijinaline uygun şekilde ürettik ve iki minareyi de yerlerine monte ettik” dedi.

Saraç, minarelerde yapılan diğer çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Minarelerin güçlendirme ve onarım çalışmaları da sürüyor. Onarımı tamamlanan bir minaremizin iskelesini de yakın zamanda sökmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin dış cephe temizlikleri, kubbe onarımları, kurşun işleri, sıva işleri ve dış cepte onarımlarında sona gelindi.

Selimiye Camii’nin kubbelerinde elde edilen yeni verilere göre kalem işlerinin devam ettiği belirtildi.

Avluda bulunan şadırvanın da aslına uygun onarımı yapıldı. Caminin önemli yapı elemanlarından olan kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin temizlik ve restorasyon çalışmaları da devam ediyor.

Restorasyon çalışmalarımız boyunca camimiz ibadet ve ziyarete açık.

Tüm bu çalışmalarla Edirne’nin simgesi Selimiye Camisi en kısa sürede aynı ihtişam ile hem ibadete hem de iç ve dış turizme kazandırılacaktır. (DHA)