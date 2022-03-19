Selimiye Meydanı’nda sona yaklaşıldı! ‘Türkiye’nin en büyüklerinden olacak’

Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ederken, 'Selimiye Camii Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nde ise sona yaklaşıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Burası Türkiye'deki en büyük meydanlardan birisi olacak" dedi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan, Mimar Sinan’ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii’nde Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi’nin 2015’te ortak çalışması ile başlatılan ‘Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi’ kazı çalışmaları bahçede bulunan ‘Yemiş Kapanı Hanı’ nedeniyle 6 yıl önce durduruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ‘Yemiş Kapanı Hanı’nın ihya edilmesini isterken Edirne Belediyesi hazırladığı peyzaj projesi ile çalışmaların devam edilmesini istedi. İki kurum arasında anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın araya girmesiyle sona erdi ve çalışmalar eylül ayında yeniden başlatıldı.

3 ayrı projede devam eden çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü Selimiye Camii’yi restore etmeye başlarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Edirne Belediyesi ile ortaklaşa sürdürdüğü çevre ve peyzaj düzenlemesinde sona gelindi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Meydanın sert zemin kaplamaları hemen hemen bitti. Burada doğal olmayan hiçbir malzeme yok. Toplamda 72 bin metrekarelik bir alanın rekreasyonu yapılıyor. Burada amaç; Selimiye’yi yalın bir şekilde ortaya çıkartmak. Bu amacı gerçekleştirmek için hemen yanımızdaki 16 belediye dükkanı ve 1 kafeteryayı yıktık. Sadece meydan 52 bin metrekare. Burası Türkiye’deki en büyük meydanlardan birisi olacak. Bu alanın 25 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Peyzaj çalışmaları halen devam ediyor. Burada kentin, Selimiye’nin dokusuna uygun ve iklime uygun bitki türleri seçildi. Ağaç türleri Selimiye’nin anıtsal özelliğini kapatmayacak türde, yani büyümeyen türde ağaç konacak. Vatandaşlar için oturma yerleri olacak, turizm zabıta bürosu olacak, video enstelasyon alanları, el sanatları alanları ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için tuvaletler ve kafeteryalar olacak. Ramazan Bayramı ile bitecek ve açılışını da Cumhurbaşkanı’nın da katılımıyla yapacağız” dedi.

“MİMAR SİNAN HEYKELİ AYNI YERE KONULACAK”

Meydanda bulunan ve çalışmalar nedeniyle kaldırılan Mimar Sinan’ın heykelinin de yine aynı yerine konacağını belirten Gürkan, “Mimar Sinan’ın heykeli aynı yere taşınıyor. Onun sadece kaidesi değişecek. Heykeltıraşından izin de alındı, burada kullandığımız doğal taşlarla, tek bir blok halinde, Konya taşı dediğimiz taştan yapılan bir kaide oturtulacak altına. Aynı yere koyacağız” diye konuştu. (DHA)