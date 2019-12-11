Sema Moritz, Büyük Sandalyeden Şarkılar’da

Sema Moritz pek çok klasik tango eserini 13 Aralık Cuma günü Tamirane Akasya’da yorumlayacak.

1981'de işçi kadınlardan oluşan bir koro kurdu ve yönetti, “yabanel“ grubunu kurdu, Avrupa'da bu grubuyla birçok uluslararası festivallere katıldı. 10 yılını harcayarak gerçekleştirdiği Cumhuriyetin ilk dönemine ait 15 şarkılık Ekho albümü ile ilgili kendisinin yorumu şöyleydi: “Bu şarkılar beni içlerine çeken beni de unutma diyen şarkılardır…Bu hanımlar öyküleriyle etkili, sesleriyle büyülü hanımlardır.”

Sema Moritz; Seyyan Hanım'dan Afife Hanım'a, Mürşide Hanım'dan Deniz Kızı Eftalya'ya, pek çok kadın şarkıcıya hayat vereceği gecede, ‘Hasret'ten ‘Fikrimin İnce Gülü'ne, ‘Mazi'den ‘Aşk Kerpeteni'ne pek çok klasik tango eserini 13 Aralık Cuma günü Tamirane Akasya'da yorumlayacak.