Semih Tuğrul’dan cumhuriyetin ilk 30 yılına bakış: Alçak Basınç

Semih Tuğrul’un 1977’de yazdığı ve ilk defa yayımlanan romanı Alçak Basınç, aşkın, deliliğin, gençliğin hem insanlar hem de milletler için ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren, çarpıcı bir metin.

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Osmanlı'nın son yıllarıyla başlayan roman, bizi 1950'lerin ortalarına kadar taşıyor ve başarılı bir Türkiye tablosuyla baş başa bırakıyor. İstanbullu, kentli bir ailenin yarım yüzyıl içinde yaşadıklarının ülkede yaşananlarla harmanlandığı Alçak Basınç'ta İstanbul'un işgalinden Atatürk'ün ölümüne, Demokrat Parti iktidarından 6-7 Eylül Olayları'na birçok toplumsal olay, kahramanların gözünden anlatılıyor.

Aynı zamanda başarılı bir aile romanı olan Alçak Basınç, '70'li yılların Türkiye'sinden, önceki elli yıla, şahsi tanıklıkların rehberliğinde ustaca bir bakış.