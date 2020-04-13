Şemsiye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şemsiye mi, şemşiye mi?

Şemsiye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre şemsiye mi, şemşiye mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘şemsiye’dir. Şemsiye mi, şemşiye mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘şemsiye'dir.

ŞEMSİYE NE DEMEK:

1- Bir sapın üzerinde esnek tellere gerilmiş, açılıp kapanabilen, yağmur ve güneşten korunmak için kullanılan, su geçirmez kumaştan yapılmış taşınabilir eşya, güncek.

2- Genellikle plajlarda, bahçelerde kullanılan büyük güneşlik. (Bahçe şemsiyesi. Plaj şemsiyesi)

3- Aynı noktadan çıkan eşit uzunluktaki sapçıkların ucunda bulunan çiçek topluluğu.

ŞEMSİYE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin şemsiye mi, şemşiye mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şemsiye şeklinde olmalıdır.

şemşiye (Yanlış kullanım)

şemsiye (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hava bozacak gibi; şemsiyeni yanına almayı unutma sakın.”