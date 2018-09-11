Sena Çakır: Aşka kapalı değilim ama arayış içinde de değilim

2016 Miss Turkey finalistlerinden Sena Çakır, bugüne kadar Ayşe Azim Kahramanı ve Deli Gönül isimli projelerde yer aldı. 24 yaşındaki genç isim, şimdilerde Kalk Gidelim adlı dizide Dudu karakteri canlandırıyor. Genç oyuncu ile kariyer planlamasından sporla olan ilişkisine, aşka bakış açısından hedeflerine dek birçok konuda sohbet ettik...

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Oyunculuk serüvenin ‘Ayşe Azim Kahramanı ve Deli Gönül projeleriyle başladı. Çok kısa bir süre geçmesine rağmen sevilen ve gelecek vadeden bir oyuncu oldun. Neler hissediyorsun?

Mutluyum ve gidişattan çok memnunum. Kariyerimi doğru planladığıma inanıyorum. Menajerim Yasin Soy ile birlikte gelen teklifleri çok iyi değerlendirip bana katkısı olacağına inandığımız projelere evet diyoruz. Staff Film’nden Eyüp Üstün'le yollarımız kesişti ve bana Kalk Gidelim'de oyunculuk fırsatı tanıdı.

Bandırmalısın… Üniversiteyi Manisa'da okudun İstanbul'un hızlı hayatına alışabildin mi?

Aslında birçok şehirde yaşadım. Bandırma, Ankara, İzmir, Manisa. Şu anda Kalk Gidelim projesi için Muğla'dayım. Alışkınım yani farklı şehirlere. O yüzden adaptasyon sorunu yaşadım diyemem. Ama İstanbul farklı ve çok fazla değişik yaşam tarzı var. Ben daha kendi halimde ve butik yaşamayı seviyorum.

“SPOR OKULU AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü mezunusun. Sporun disiplini işine olumlu yansıyor mu?

Kesinlikle yansıyor. Bu sadece iş hayatımda değil, hayatımın her alanında bana büyük katkı sağlıyor, ki ben ritmik jimnastik sporcusuydum ve daha katı disiplinle yetiştim.

Okuduğun mesleği yapmayı hiç düşünmedin mi?

Düşündüm, yaptım da. 4 yıl jimnastik antrenörlüğü yaptım. İleride oyunculuğun yanı sıra spor okulu da açmayı düşünüyorum.

Sporun bu sektörde önemli bir avantaj olduğunu düşünüyor musun?

Evet düşünüyorum, Görsel olarak da, ruhsal olarak da katkısı büyük. Sporcular pratik zekası ve algısı gelişmiş insanlar bence. Örneğin oynadığım karakter konusunda çıkmaza düştüğüm durumda bunun nedenini algılayıp kendi içimde kolayca çözüme kavuşturabiliyorum.

“MISS TURKEY UNUTAMAYACAĞIM BİR SÜREÇTİ”

2016 Miss Turkey finalistlerinden birisin dereceye giremedin ama o yarışmada olmak sana çok şey kazandırdı. Nasıl bir süreçti. Derece alamadığın için üzgün müsün?

Unutamayacağım bir süreçti. Kendime inandım ve başardım. Dereceye giremediğimde tabii ki üzüldüm. Çünkü bir Türk kadını olarak ülkemi yurt dışında temsil etmeyi çok isterdim. Üzüldüğüm noktada bakış açımı değiştirdim ve yarışmadan çok şey kazandım O yüzden eksik hissetmiyorum kendimi, binlerce kızın arasından ilk 10'a girdim. Bu benim için bir başarı ve bana getirileri çok güzel oldu.

‘Oyunculuk çocukluk hayalim demişsin' bundan sonrası için nasıl hayallerin var?

Öncelikle ülkemde kendimi oyunculuk konusunda geliştirip, sonrasında da yurt dışına açılmak. Ama bunun için daha çok yolun başındayım.



“FARKLI ROLLERDE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM”

Oynamak istediğin bir rol var mı? Mesela ünlü bir jimnastikçinin hayatını canlandırmak ister misin?

Tabii ki neden olmasın, çok isterim. Aklımda çok şey var, say say bitmez. Bu konuda çok yönlüyüm. Farklı rollerde oynamayı çok istiyorum. Sportif açıdan daha heyecanlı ve aksiyonlu sahneler çekmeyi çok seviyorum, ama duygusal olarak engelli bir kızın hayatını canlandırmayı çok isterim…

Sosyal medya ile aran nasıl?

Aktif olarak kullanıyorum. Yaptığımız iş açısından ve göz önünde olduğumuz için iyi ve doğru kullanıp örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizi rol model olarak gören küçüklerimiz var.

“ŞÖHRET KORKUTMUYOR”

Ünlülerin hayatını hep göz önünde yaşaması seni korkutuyor mu? İlerde “şöhreti kaldıramayabilirim” diye düşündüğün oldu mu hiç?

Hayır korkutmuyor, çünkü bu bence bir tercih. Göz önünde olduğumuz için tabii ki bazı şeylerden fedakarlık ediyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi. Bunları hep kendi içimde düşündüm. Başladığımı noktada nasıl bir insansam şu anda da öyleyim. İleride de öyle olacağım. Bu yüzden bu durum beni korkutmuyor.

“AŞK HAYATIN HER ALANINDA”

Örneğin aşk hayatı.. Hep göz önünde yaşanıyor. Senin aşka bakış açın ne? Bunun mahremiyeti olması gerektiğine inanıyor musun?

Ask hayatın her alanında. Aşka kapalı değilim ama arayış içinde de değilim. Onun bir zamanı vardır ve bir anda girer hayatına. Kesinlikle mahremiyeti olmalı, zaten aşk konularında utangaç ve çekingen bir insanım. Ama hayatımda biri olursa gizleyip o insana saygısızlık etmem. Aşk çok genel bir kavram olsa da iki kişi arasındaki en özel duygu.

Geleceğe dair en büyük hedefin ne?

Bu işin daha çok başındayım. Öğreneceğim ve öğreteceğim daha çok şey var. Oyunculuğu gerçekten meslek olarak benimseyip kariyer başarımı ülke sınırları dışına çıkarmayı hedefliyorum.