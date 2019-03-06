Sena Şener Zorlu PSM’de sahne alacak

Sena Şener, müzik serüvenine 15 yaşında internette şarkılarını paylaşarak başladı. “Bak Bana”, “Ona”, “Sevmemeliyiz”, “Dostum Değil Uykular” teklilerini yayımladı. Tüm şarkılarını kendi yazdığı ve düzenlediği ilk albümü “İnsan Gelir İnsan Geçer”i Pasa Müzik etiketiyle yayınladı.

Kendi müziğindeki melankoliyi, yorumladığı birçok İngilizce şarkıda da yansıtan Sena, Mahmut Orhan'la ‘Feel', ‘Julius Abel'la Waiting On The Shore' gibi kendi solo müzik yolculuğundan farklı çalışmalarda şarkı yazarı ve vokal olarak yer aldı.

12 Mart’ta saat 21.00’de Zorlu PSM Studio’da olmaya hazırlanan Sena Şener'e sahnede Ahmet Kamberoğlu (klavye), Saddler Samayoa (davul), Cihan Güvenç (bas gitar), Gökay Özvardar(elektro gitar) eşlik ediyor.